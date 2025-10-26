Napoli subito in campo per la ripresa: martedì c'è il Lecce Lavoro defaticante per gli azzurri in vista del turno infrasettimanale di martedì alle 18.30

Oggi il Napoli torna immediatamente al lavoro dopo la vittoria ottenuta ieri contro l'Inter, un risultato che ha riportato i campioni d'Italia in vetta alla classifica. L'attenzione è già rivolta alla preparazione della sfida di campionato in programma martedì, quando affronteranno il Lecce al Via del Mare per il turno infrasettimanale. Di seguito il report ufficiale del club azzurro: "Dopo la vittoria di ieri, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del match di martedì pomeriggio, al Via del Mare, al cospetto del Lecce. Coloro che hanno giocato dal primo minuto contro l'Inter hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo ha effettuato una seduta tecnico-tattica".