Rigore dei veleni in Napoli-Inter: Mariani e il suo assistente verso lo stop Secondo i vertici dell'Aia il penalty concesso agli azzurri sarebbe irregolare. Ancora polemiche

Continuano le polemiche nella sponda nerazzurra a seguito del rigore concesso da Mariani durante la partita Napoli-Inter. La dirigenza dell’Inter, capitanata dal presidente Marotta, ha espresso apertamente il proprio dissenso definendo il penalty come un “rigorino” e ha protestato con forza nei confronti dei vertici arbitrali anche nel post-partita. In questa fase, pare ci sia stato un acceso confronto negli spogliatoi.

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, le proteste del club potrebbero generare ripercussioni immediate: l’AIA sarebbe in procinto di comminare una sospensione di circa un mese all’arbitro Mariani e una ancora più lunga al suo assistente Bindoni, che avrebbe segnalato il presunto fallo. La relazione stilata dall’osservatore arbitrale, che avrebbe avuto un intenso faccia a faccia con Marotta negli spogliatoi, avrebbe pesantemente criticato la gestione della gara, definendo troppo severa la decisione in merito al contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan.

