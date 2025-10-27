Lecce-Napoli, Conte aspetta Hojlund. Da valutare l'acciaccato Neres L'attaccante dovrebbe recuperare, ma il brasiliano rischia di non farcela. Da valutare Rrahmani

Il Napoli è tornato subito al lavoro dopo la vittoria con l'Inter di sabato. Domani affronterà il Lecce in trasferta, perciò non c’è spazio per il riposo. I giocatori che hanno disputato l’intera partita contro l’Inter hanno svolto una sessione di recupero, mentre il resto della squadra ha completato un allenamento completo. Oltre all’infortunio di De Bruyne, bisogna monitorare le condizioni di Hojlund: il danese, fermo da tre partite, sembra in miglioramento e potrebbe essere convocato per la panchina. Il brasiliano Neres resta un’incognita per la sfida in Salento, mentre David, apparso esausto sul finale della gara, potrebbe non essere disponibile.

