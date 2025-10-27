È già vigilia di campionato tra euforia e polemiche: domani il Napoli a Lecce Attesa per gli esami di De Bruyne, mentre Conte spera di recuperare Hojlund e Rrahmani. Dubbio Neres

L'euforia per la bella vittoria contro l'Inter, che ha subito scacciato via i fantasmi del dopo Eindhoven, e le polemiche arbitrali che non si placano dopo il penalty concesso da Mariani agli azzurri. Nel bene e nel male è già tempo di mettersi tutto alle spalle: oggi è già vigilia di campionato. Incombe la nona giornata di Serie A, nell'unico turno infrasettimanale della stagione, che sarà inaugurato proprio dal Napoli domani alle 18.30 sul campo del Lecce. Orario e giorno inconsueto per il campionato, con i tifosi che dovranno correre a casa dopo gli impegni quotidiani per vedere il Napoli proseguire la corsa in vetta.

Un primo posto in classifica condiviso con la Roma, ma con le inseguitrici in agguato. Conte ha fatto ritrovare l'entusiasmo dopo Eindhoven, ma resta l'incubo infortuni: la sorte di De Bruyne sembra segnata. Il belga, che sarà sottoposto a esami, rischia di rimanere fermo a lungo. E per la gara di domani alle 18.30 potrebbe non farcela Neres, apprezzato falso nueve con l'Inter, mentre sia Hojlund che Rrahmani sembrano sulla via del recupero, ma sono ancora da valutare. Ancora fuori Lobotka, così come Lukaku, che nel fine settimana tornerà a Napoli per proseguire il recupero a Castel Volturno.