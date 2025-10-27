De Bruyne, confermato il grave infortunio: lesione di alto grado. Lungo stop Il belga probabilmente dovrà operarsi: previsione per il rientro non prima di febbraio

Un'altra tegola per il Napoli, con l'annuncio di un ulteriore infortunio a complicare la situazione. La SSC Napoli ha diramato una comunicazione ufficiale riguardante lo stato di salute di Kevin De Bruyne. "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" scrive in una nota il club.

Per una lesione di III grado, i tempi di recupero sono solitamente estesi, oscillando tra le 6 e le 10 settimane nei casi meno complessi e arrivando fino a 3-4 mesi in presenza di una rottura completa che richieda un intervento chirurgico. Tuttavia, la durata dipenderà inevitabilmente dalle specificità del singolo caso. Nel frattempo, appare altamente probabile che la stagione 2023 del fuoriclasse belga sia già conclusa, in attesa di valutare come evolverà il suo processo di riabilitazione.

