Il Napoli difende Di Lorenzo dopo le dichiarazioni di Bergonzi alla Rai Comunicato del club dopo le parole dell'ex arbitro alla "Domenica Sportiva"

Hanno suscitato un ampio dibattito le affermazioni di Mauro Bergonzi durante la trasmissione 'Domenica Sportiva' sulla Rai, in cui l'ex arbitro ha definito antisportivo il comportamento di Giovanni Di Lorenzo nell'episodio del calcio di rigore che ha portato all'1-0 del Napoli contro l'Inter. A queste dichiarazioni è seguita una replica ufficiale piuttosto dura da parte della SSC Napoli, che ha scelto di rispondere attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social.

"La SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dall’ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo, accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l’integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano".