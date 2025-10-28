Stasera Lecce-Napoli: Rrahmani e Hojlund sono tra i convocati

Amir Rrahmani figura tra i convocati di Antonio Conte per la trasferta a Lecce. Il difensore kosovaro, che si era fermato durante gli impegni con la Nazionale qualche tempo fa, non era riuscito a recuperare rapidamente. Ora, però, sembra essere in buone condizioni e partirà per il Salento insieme al resto della squadra, pur iniziando dalla panchina.
La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per la difesa, considerando che lo scorso anno aveva saltato una sola gara su 38 in Serie A. Con molta probabilità, come già avvenuto con Buongiorno, Amir potrebbe subentrare a partita in corso per accumulare minuti e ritrovare il ritmo. Un buon risultato per il giocatore, che non è stato particolarmente fortunato nella prima parte di questa stagione. Anche Hojlund è recuperato, ma pure per lui l'ipotesi più probabile è la partenza dalla panchina.