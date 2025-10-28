De Bruyne è in Belgio: domani si opera ad Anversa Lo stop per il centrocampista sarà lungo: dai tre ai cinque mesi

Kevin De Bruyne si prepara ad affrontare un lungo stop dopo l'infortunio subito contro l'Inter, che ha riacutizzato i problemi muscolari già avvertiti nel 2023 durante la sua esperienza al City. La situazione richiede un intervento chirurgico, con i tempi di recupero stimati tra i tre e i quattro mesi: la durata esatta dipenderà principalmente dalla capacità del calciatore trentacinquenne di reagire, considerando che in passato ha già sofferto nella stessa zona muscolare.

A differenza di Lukaku, che ha optato per una terapia conservativa, De Bruyne ha deciso di affidarsi nuovamente alla chirurgia. Il centrocampista è tornato ieri in Belgio per prepararsi all’operazione programmata per domani presso una clinica di Anversa. Da lì inizierà subito il processo di riabilitazione, seguendo un percorso concordato con il Napoli, che punta a recuperarlo senza compromessi per la stagione e soprattutto in vista del Mondiale americano. L’obiettivo di De Bruyne è chiaro: chiudere il campionato al meglio con il club e partecipare alla sua quarta Coppa del Mondo, un traguardo significativo in una carriera già straordinaria.

