A Lecce per confermare il primo posto: Conte sceglie il turnover Per la partita di oggi alle 18.30 pronti Beukema, Elmas e Lucca, ma anche Lang si candida

Sarà il Napoli a inaugurare la nona giornata di campionato, l'unica col turno infrasettimanale di questa stagione. Oggi alle 18.30 sfida in casa del Lecce, in un "via del Mare" strapieno con allerta massima per l'ordine pubblico dopo i disordini dello scorso maggio. L'obiettivo è confermare il primo posto in attesa del Milan, che giocherà questa sera in casa dell'Atalanta. Conte dovrebbe recuperare Rrahmani e Hojlund, ma entrambi potrebbero partire dalla panchina. Ancora assente Lobotka, ma l'allenatore non rinuncerà al turnover in vista del Como e della Champions League martedì prossimo.

Pronti Beukema, Elmas e Lucca, con Lang altro candidato a partire dal primo minuto. Ai lungodegenti Meret e Lukaku, attesi in campo entro la fine di dicembre, si è aggiunto anche Kevin De Bruyne. Per il centrocampista tempi ancora più lunghi: ieri è partito per il Belgio, dove ad Anversa si opererà domani al bicipite femorale dopo l'infortunio di sabato contro l'Inter. Il 2025 del campione è già finito, e per rivederlo in campo bisognerà attendere tra febbraio e marzo del prossimo anno. Per il Napoli è il terzo infortunio grave nei primi tre mesi di questa stagione: un campanello d'allarme che, per ora, la rosa ampia riesce a tamponare.