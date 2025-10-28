Elmas: "Questo è un gruppo di campioni. Sono pronto ad aiutare la squadra" Il centrocampista del Napoli dopo la vittoria sul campo del Lecce

Anche Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Lecce. "Sono tutti campioni in questo gruppo, hanno vinto il campionato e sono felice di essere in questo gruppo. Io il jolly di questa squadra? Mi sento un pò così, sono pronto ad aiutare la squadra sempre e cerco di fare il massimo e il mio. Qualche volta devi concedere qualcosa all'avversario, devi essere intelligente e soffrire per vincere le partite. Tutti i giorni ci alleniamo forte e tutti cerchiamo di fare il massimo".