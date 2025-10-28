Anche Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Lecce. "Sono tutti campioni in questo gruppo, hanno vinto il campionato e sono felice di essere in questo gruppo. Io il jolly di questa squadra? Mi sento un pò così, sono pronto ad aiutare la squadra sempre e cerco di fare il massimo e il mio. Qualche volta devi concedere qualcosa all'avversario, devi essere intelligente e soffrire per vincere le partite. Tutti i giorni ci alleniamo forte e tutti cerchiamo di fare il massimo".
Elmas: "Questo è un gruppo di campioni. Sono pronto ad aiutare la squadra"
Il centrocampista del Napoli dopo la vittoria sul campo del Lecce
Napoli.