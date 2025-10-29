Lang uscito per infortunio, ma potrà recuperare in tempo per il Como Solo una botta per l'esterno olandese

Noa Lang è sceso in campo come titolare per la prima volta in stagione nella sfida contro il Lecce, ma la sua partita si è interrotta di fatto dopo un solo tempo. L’attaccante olandese è stato costretto a lasciare il campo nei primi minuti della ripresa per un infortunio, scegliendo lui stesso di chiedere il cambio a seguito di un contrasto in scivolata durante una fase difensiva. Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita, ha rassicurato sulle condizioni del giocatore: Lang ha subito due colpi nello stesso punto e sembra trattarsi di un semplice indurimento muscolare, escludendo però lesioni più gravi.

Durante la conferenza stampa, il tecnico del Napoli ha inoltre sottolineato la buona prestazione di Lang, evidenziando come ci sia ancora margine per migliorare. Ha poi precisato che l’uscita del giocatore è stata dovuta a un doppio colpo al quadricipite e ha auspicato che non si tratti di nulla di preoccupante. In definitiva, l’infortunio non dovrebbe essere serio e Lang spera ora di poter recuperare rapidamente, riconquistare un posto da titolare e dimostrare tutto il suo valore con maggiore continuità in campo.

