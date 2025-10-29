Anguissa sempre più decisivo: il rinnovo diventa una priorità C'è preoccupazione anche per la Coppa d'Africa, che porterà via il giocatore a dicembre

Anguissa continua a lasciare il segno: un elemento chiave per il Napoli, che ora si sta rivelando anche goleador grazie all'ennesima rete, stavolta contro il Lecce, e una prestazione che gli è valsa ancora una volta il titolo di Mvp del match assegnato dalla Lega Serie A. Si discute di quanto il Napoli stia brillando con lui in campo, ma già ci si interroga su cosa accadrà quando mancherà all'appello.

Il pensiero vola alla Coppa d'Africa, che da dicembre priverà Conte di Anguissa per almeno un mese, costringendolo a trovare soluzioni alternative per colmare la sua assenza. Per ora, però, è giusto godersi il presente e questo straordinario Anguissa. Assicurarsi la sua permanenza nel lungo periodo diventa ora una necessità assoluta, e i lavori per il rinnovo stanno subendo un'accelerazione.

