Seguendo quanto previsto, Kevin De Bruyne è stato operato oggi ad Anversa per trattare una grave lesione al bicipite femorale della coscia destra. Lo comunica la SSC Napoli attraverso il suo sito ufficiale. "L’intervento è perfettamente riuscito. De Bruyne, assistito durante l’operazione dal responsabile dello staff medico azzurro, Dott.Raffaele Canonico, proseguirà la prima fase post chirurgica del suo iter riabilitativo in Belgio". Questo il comunicato ufficiale del club azzurro.
De Bruyne si è operato in Belgio: nota del Napoli e il programma riabilitativo
Il centrocampista resterà in patria a curarsi: rientro entro la prossima primavera
