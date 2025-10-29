Futuro in Premier League? McTominay fa chiarezza Si sono diffuse voci sulla voglia di tornare in Inghilterra da parte dello scozzese

Scott McTominay è perfettamente a suo agio al Napoli e non ha alcun desiderio di lasciare il club. Nei giorni scorsi, alcuni tabloid inglesi avevano riportato indiscrezioni sulla presunta volontà del giocatore di tornare in Premier League, con diverse squadre che sembravano già interessate. Tuttavia, questa mattina McTominay, tramite 'Sky Sports', ha chiarito di essere felice a Napoli e di non avere intenzione di cambiare aria.

Del resto, non c'erano mai stati seri dubbi al riguardo: McTominay è stato uno dei pilastri del Napoli durante la conquista del tricolore, vivendo una stagione entusiasmante nella sua prima esperienza in Italia. Dopo aver riflettuto con attenzione sul suo addio al Manchester United, dove aveva trascorso un'intera carriera, ha scelto con convinzione Napoli, una città dove si sente a casa. Qui è un idolo per i tifosi, un punto di riferimento per Conte e un elemento cruciale per i suoi compagni di squadra.

