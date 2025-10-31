IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un'altra partita Quando il Napoli vinse contro l'Inter con Ancelotti in panchina...

Temo di aver visto un'altra partita. Sul Napoli contro l'Inter sono fioccati i voti alti, le promozioni e gli elogi, quando non sono state spudorate acclamazioni. Sarà di certo il fatto che non ero allo stadio, perciò, per evitarmi palpitazioni e deliqui - a cui sono massimamente esposto - quei cherubini di Dazn mi hanno riproposto una sfida del 2019 vinta senza se e senza ma dagli azzurri di mister Ancelotti per 4 a 1 proprio con Spalletti sulla panchina nerazzurra. Non avendo contezza del malefico inganno mi sono accodato (come tutti sanno) alle grida di giubilo del popolo festante e di questo ora me ne scuso.