IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un'altra partita

Quando il Napoli vinse contro l'Inter con Ancelotti in panchina...

il pizzino di gerardo casucci un altra partita
Napoli.  

Temo di aver visto un'altra partita. Sul Napoli contro l'Inter sono fioccati i voti alti, le promozioni e gli elogi, quando non sono state spudorate acclamazioni. Sarà di certo il fatto che non ero allo stadio, perciò, per evitarmi palpitazioni e deliqui - a cui sono massimamente esposto - quei cherubini di Dazn mi hanno riproposto una sfida del 2019 vinta senza se e senza ma dagli azzurri di mister Ancelotti per 4 a 1 proprio con Spalletti sulla panchina nerazzurra. Non avendo contezza del malefico inganno mi sono accodato (come tutti sanno) alle grida di giubilo del popolo festante e di questo ora me ne scuso.

