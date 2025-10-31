Lukaku sta rientrando a Napoli: proseguirà la preparazione a Castel Volturno Il ritorno in campo del belga è previsto a dicembre, forse già per la Supercoppa

Romelu Lukaku è atteso a Napoli e potrebbe osservare la prossima sfida contro il Como dalla tribuna. L'attaccante belga punta a tornare in campo entro la fine dell’anno, con l’eventualità di farlo in occasione della Supercoppa Italiana, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il processo di recupero procede senza intoppi: la riabilitazione avviata a Ferragosto è ormai in fase di completamento. Contrariamente a Kevin De Bruyne, Lukaku ha optato per una terapia conservativa, scongiurando il ricorso all’intervento chirurgico.

In questi mesi si è sottoposto a un intenso programma di riabilitazione presso la clinica Move to Cure ad Anversa, lo stesso centro che in passato ha curato Dries Mertens e che ora seguirà anche l’ex centrocampista del Manchester City. Tornato a Napoli, Big Rom seguirà un piano di reintegro graduale mirato a prepararlo al meglio per la Supercoppa, che si disputerà a Riyadh tra il 18 e il 22 dicembre.

