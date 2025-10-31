Finalmente Rrahmani: il difensore è pronto a tornare Probabile che contro il Como Conte lo faccia giocare a gara in corso per un rientro graduale

Amir Rrahmani ha disputato solo due partite in questa stagione, contro Cagliari e Sassuolo, entrambe giocate interamente. Successivamente, durante l'impegno con la Nazionale, si è fermato e ha dovuto saltare sette incontri di campionato e tre di Champions League. La sua assenza si è fatta sentire profondamente nel Napoli, soprattutto considerando che lo scorso anno il difensore kosovaro aveva mancato una sola partita su 38. Antonio Conte, un tempo, lo definì il suo soldato, un elemento cruciale per la squadra. Ora, però, il periodo di stop sembra essersi concluso. Martedì pomeriggio Rrahmani è tornato in panchina nella trasferta contro il Lecce e domani, nella sfida contro il Como, potrebbe ritrovare spazio al centro della difesa accanto a Buongiorno, anche se è più probabile che Conte lo mandi in campo nella ripresa per un rientro graduale, come accaduto proprio con l'ex Torino.

