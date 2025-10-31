Gilmour: "I nuovi acquisti si stanno integrando sempre meglio" Il centrocampista scozzese: "Modulo? Non cambia molto, è più importante l'atteggiamento"

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli. Di seguito le sue parole: "Lecce-Napoli? La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio.

Giocare con tre centrocampisti o con quattro? Non cambia molto per noi, sappiamo come il mister vuole lavorare e ci alleniamo in questo senso. Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco ed aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello.

Sono un sacco di partite tra una sosta e l'altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene ad ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra.

È una grande cosa il fatto che siamo imbattuti in casa, speriamo che al Maradona resti così: tutte le squadre che vengono vogliono battere il Napoli, ma noi lavoriamo sodo e restiamo sempre uniti. Il Como e l'Eintracht sono due squadre forti con ottimi giocatori e non sarà facile.

Como? Abbiamo analizzato gli aspetti da attenzionare maggiormente. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori. Dal nostro punto di vista non cambierà nulla: daremo tutto, lavoreremo sodo e ci atterremo a ciò che pensiamo sia meglio.

L'ultima partita che abbiamo giocato in Champions League non è stata per niente buona e sappiamo di voler cambiare questa narrazione. Speriamo da subito di scendere in campo e mostrare come i giocatori del Napoli possono essere squadra.

Spirito di squadra? Noi siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall'inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita".