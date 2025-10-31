Conte ritrova Rrahmani titolare contro il Como. Lobotka va in panchina Il difensore pronto a fare coppia con Buongiorno in difesa: manca dal 30 agosto. Hojlund in attacco

Tocca al Napoli giocare la prima carta per mantenere la vetta della classifica. Domani i partenopei saranno in campo per gli anticipi della decima giornata: contro il Como alle 18 al "Maradona" per tentare un altro allungo in attesa della Roma, che domenica sfiderà il Milan. Da tenere d'occhio anche le altre rivali, su tutte l'Inter, il Milan e la Juventus che con Spalletti rilancia le ambizioni scudetto. Per Conte l'obiettivo è la terza vittoria consecutiva, con una serie di buone notizie: la prima riguarda il recupero di Rrahmani, che farà coppia con Buongiorno in difesa dopo oltre due mesi di assenza.

Torna anche Lobotka, ma solo per la panchina. Un posto da titolare anche per Hojlund, che si era già visto a Lecce. L'infermeria, ora, è occupata soltanto dai tre lungodegenti, Meret, De Bruyne e Lukaku. Ma il belga oggi è tornato a Castel Volturno, dove proseguirà il lungo percorso di recupero con allenamenti personalizzati e domani sarà allo stadio. E a proposito di Spalletti, ai tifosi azzurri non sono piaciute le parole del nuovo tecnico bianconero, che sulle promesse fatte dopo il terzo scudetto ha spiegato di essere stato frainteso: un classico.