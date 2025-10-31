Lukaku è tornato a Castel Volturno: allenamento differenziato L'attaccante domani sarà al "Maradona" in tribuna per Napoli-Como

Vigilia di campionato ieri a Castel Volturno, senza la conferenza stampa di Conte ma con una bella novità. Intanto anche stavolta niente ritiro prepartita, come accadde prima della partita con l’Inter. A meno di un giorno dal match Napoli-Como, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, la squadra allenata da Antonio Conte ha proseguito gli allenamenti questa mattina al Training Center in preparazione della sfida di domani, prevista per le ore 18 allo stadio Maradona.

Una nota positiva arriva da Romelu Lukaku, che ha fatto il suo ritorno oggi e ha svolto un programma di lavoro differenziato. Oggi l’attaccante sarà al “Maradona” in tribuna, e resterà stabilmente a Napoli. Questo il report ufficiale: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista del match contro la formazione di Fabregas. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina effettuando una fase di attivazione e successivamente una parte tecnico-tattica. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto lavoro differenziato”.