Napoli, col Como assalto alla vetta aspettando la Roma domani col Milan Gli azzurri a caccia della terza vittoria consecutiva oggi alle 18 al "Maradona" nell'anticipo

Riparte la corsa al primo posto in Serie A, in questo momento occupato da Napoli e Roma a pari punti. Cominciano gli azzurri, attesi oggi nell'anticipo delle 18 al "Maradona" contro il Como. La terza vittoria consecutiva darebbe la possibilità di conservare il primato, aspettando la squadra di Gasperini che domani affronta il Milan. Ovviamente restano tutte le rivali in agguato, per cui il Napoli non potrà permettersi passi falsi. Pesa l'assenza di De Bruyne, che resterà fermo fino a febbraio, ma Conte comincia a recuperare quasi tutti gli infortunati. Torna Rrahmani titolare in difesa al fianco di Buongiorno: il kosovaro non gioca dal 30 agosto.

Recuperato anche Lobotka, ma solo per la panchina, così come Lang, anche lui tra le alternative. Il tridente titolare, infatti, sarà composto da Politano, Hojlund al centro dell'attacco che torna dal primo minuto e Neres. A centrocampo c'è Anguissa con Gilmour in regia e McTominay sulla sinistra, a completare la linea difensiva Di Lorenzo a destra e Spinazzola dall'altro lato. Niente turnover nonostante l'impegno di Champions di martedì, almeno secondo le indiscrezioni della vigilia. E al "Maradona" ci sarà un tifoso speciale: Romelu Lukaku, rientrato ieri a Napoli per proseguire il recupero, oggi sarà in tribuna ad assistere alla partita. Arbitra Zufferli, con Di Bello e Abisso al Var.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne

COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Cesc Fabregas

Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto