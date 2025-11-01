Napoli, primo pareggio in campionato contro un ottimo Como: ci pensa Vanja Gli azzurri si fermano al "Maradona" e ringraziano il portiere, che para il secondo rigore di fila

Il Napoli ringrazia il para-rigori Milinkovic-Savic ed evita la sconfitta in una gara dove ha fatto poco. Merito di un Como atipico, che ha saputo difendersi bene rinunciando a qualcosa in avanti. Anche gli azzurri hanno saputo stringere i denti e resistere al palleggio della squadra di Fabregas, che sembrava avere un tasso tecnico superiore. Il Napoli ha creato troppo poco, conHojlund non al meglio e Neres vivace ma poco concreto. Politano il più vivace ma non è bastato. Pesano ancora una volta gli infortuni: stavolta si sono fermati Gilmour e Spinazzola, con condizioni da valutare.

Il Como blocca il Napoli al Maradona. La squadra di Antonio Conte non va oltre uno 0-0 contro i biancoblù, che possono rammaricarsi per un rigore sbagliato da Morata, neutralizzato dallo specialista Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si conferma decisivo e permette alla capolista di mantenere un punto di vantaggio sulla Roma, che giocherà domani sera in trasferta contro il Milan. Il match si apre con il Napoli subito pericoloso dopo un errore di Kempf. Tuttavia, il difensore tedesco riesce a rimediare alla sua disattenzione. Al terzo minuto, Rrahmani sfiora il vantaggio con un colpo di testa che però termina fuori. Poco dopo, al quinto minuto, il Como risponde con Caqueret, ma Milinkovic-Savic blocca senza difficoltà.

Dopo pochi minuti, Fabregas è costretto a cambiare: Kempf si infortuna e viene sostituito da Diego Carlos. La partita prosegue a strappi fino al calcio di rigore a favore del Como, concesso per un fallo del portiere Milinkovic-Savic su Morata al 21'. L’attaccante spagnolo si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare dal numero uno dei partenopei, che para il suo secondo rigore consecutivo in campionato. Al 32', McTominay prova a smuovere le acque con una conclusione da fuori area, ma Butez è attento e disinnesca. Anche Conte deve fare i conti con un infortunio nella prima frazione: Gilmour è costretto a uscire e lascia il posto a Elmas, che prova a rendersi pericoloso prima dell’intervallo, ma la sua conclusione è troppo debole per sorprendere il portiere avversario. Le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa, il neo-entrato Gutierrez cerca subito la porta, ma il suo tiro è impreciso. Al 55' il Napoli costruisce due buone occasioni con McTominay e Politano: in entrambi i casi, però, Butez riesce a controllare senza problemi. Al 62’, il Como risponde con Morata che colpisce di testa su un cross di Smolcic, ma Rrahmani lo ferma con un grande intervento. Lo scozzese McTominay continua a essere uno dei più attivi della serata: al 70' tenta nuovamente la via del gol, ma Butez respinge senza affanno.

Il portiere francese si supera ancora all’80’ quando neutralizza un colpo di testa di Hojlund su cross di Politano. Le ultime sostituzioni dei tecnici nel finale non sortiscono l’effetto sperato. Nessuno dei subentrati riesce a incidere e la partita si conclude con un pareggio senza reti. Adesso il Napoli tornerà in campo martedì per affrontare l’Eintracht Francoforte in Champions League al Maradona alle ore 18:45. Il Como scenderà invece in campo sabato 8 novembre alle 15:00 per sfidare il Cagliari al Sinigaglia.



NAPOLI-COMO 0-0

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 6, Spinazzola 6 (1' st Gutierrez 6); Anguissa 6.5, Gilmour 6 (37' pt Elmas 5.5), McTominay 6.5; Politano 6 (42' st Lobotka sv), Hojlund 5.5 (42' st Lucca sv), Neres 5 (28' st Lang 5.5). In panchina: Contini, Ferrante, Juan Jeus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. Allenatore: Conte 5.5.

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6 (26' st Posch sv), Ramon 6.5, Kempf sv (8' pt Diego Carlos 6.5), Valle 6; Perrone 6, Caqueret 6.5 (26' st Da Cunha 6); Addai 5.5 (37' st Rodriguez sv), Paz 6, Diao 5.5; Morata 5 (37' st Douvikas sv). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Kuhn, Cerri. Allenatore: Fabregas 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.

NOTE: Serata serena; terreno di gioco in buone condizioni. Al 26' pt Milinkovic-Savic para un calcio di rigore battuto da Morata. Ammoniti: Perrone, Anguissa, Smolcic, Politano, Elmas. Angoli: 4-2 per il Napoli. Recupero: 4'; 4'.