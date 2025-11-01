Gilmour e Spinazzola: doppio affaticamento muscolare Il primo bollettino medico per i due giocatori del Napoli usciti anzitempo nel match col Como

Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono stati costretti a lasciare il campo durante il match contro il Como a causa di problemi fisici. Secondo il primo bollettino medico della SSC Napoli, entrambi i giocatori soffrono di un affaticamento muscolare e le loro condizioni saranno monitorate più accuratamente nei prossimi giorni. Elmas è subentrato al centrocampista scozzese già nel primo tempo, dato che Lobotka non aveva ancora il ritmo partita sufficiente e ha potuto entrare solo nella ripresa. Tuttavia, il regista slovacco dovrebbe essere pienamente disponibile per la sfida di martedì contro l'Eintracht Francoforte, rassicurando sul suo ruolo in squadra. Lo stesso vale per Spinazzola, la cui uscita è stata ben gestita da Gutierrez nei secondi 45 minuti di gioco.

