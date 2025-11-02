Napoli-Eintracht Francoforte, ecco la squadra arbitrale Martedì gli azzurri in campo al "Maradona" per la quarta giornata di Champions League

Il Napoli si prepara alla sfida cruciale di Champions League, fissata per martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, dove affronterà l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, con soli 3 punti nel girone, hanno un obiettivo chiaro: conquistare la vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione almeno ai playoff.

Nelle ultime ore, l’UEFA ha annunciato la designazione arbitrale per l’incontro: il match sarà diretto dal portoghese Joao Pinheiro, che per la prima volta arbitrerà una gara del Napoli. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti connazionali Jesus e Maia, mentre al VAR opererà Martins, supportato da Narciso come AVAR. Una direzione interamente portoghese, dunque, per una partita decisiva in ottica europea. Antonio Conte e i suoi uomini dovranno affrontarla con massima concentrazione e senza possibilità di errore.

