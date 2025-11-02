Napoli-Eintracht Francoforte, ecco la squadra arbitrale

Il Napoli si prepara alla sfida cruciale di Champions League, fissata per martedì 4 novembre alle 18.45 allo stadio Maradona, dove affronterà l’Eintracht Francoforte. Gli azzurri, con soli 3 punti nel girone, hanno un obiettivo chiaro: conquistare la vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione almeno ai playoff.
Nelle ultime ore, l’UEFA ha annunciato la designazione arbitrale per l’incontro: il match sarà diretto dal portoghese Joao Pinheiro, che per la prima volta arbitrerà una gara del Napoli. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti connazionali Jesus e Maia, mentre al VAR opererà Martins, supportato da Narciso come AVAR. Una direzione interamente portoghese, dunque, per una partita decisiva in ottica europea. Antonio Conte e i suoi uomini dovranno affrontarla con massima concentrazione e senza possibilità di errore.