Politano: "Vogliamo rifarci dopo la sconfitta contro il Psv" L'esterno del Napoli presenta la sfida di domani in Champions contro l'Eintracht"

"Domani abbiamo un'ottima occasione per rifarci dopo l'ultima uscita negativa in Champions contro il Psv. Affrontiamo una squadra molto fisica. Dobbiamo esser bravi a ritrovare subito le energie e cercare di scendere in campo al meglio, fin dalle prime battute. Sono stati mesi impegnativi: giocare ogni tre giorni vuol dire spendere tanto, dal punto di vista fisico e anche mentale". Così, ai microfoni di Sky Sport, Matteo Politano, alla vigilia di Napoli-Eintracht Francoforte. "Lo shock di Eindhoven lo dobbiamo trasformare in rabbia cercando di vincere davanti ai nostri tifosi. Segno poco? Questa cosa mi pesa, cercherò di rimediare. L'Eintracht affronta le partite a viso aperto. Dobbiamo cercare di fare quanti più gol possibili", ha detto ancora Politano, nel corso della conferenza stampa odierna.