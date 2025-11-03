Fiesser: "Difficile creare occasioni contro il Napoli" Il vice allenatore dell'Eintracht in conferenza con Theate: "Un bene non affrontare De Bruyne"

"Per noi è un peccato che i nostri tifosi non siano qui, ma so che ci seguiranno alla tv. Lo sappiamo e i nostri ragazzi devono dare tutto quello che hanno. L'allenatore? Sono sicuro che domani si riprenderà". Così il vice allenatore dell'Eintracht, Jan Fiesser, alla vigilia della sfida di Champions in casa del Napoli in programma domani sera al Maradona. Intervenuto in conferenza stampa al posto di Dino Toppmoller - assente per motivi di salute -, ha aggiunto: "Domani sarà una partita difficile, loro sono molto aggressivi, è difficile creare occasioni contro di loro. Non avremo a disposizione Uzun, vedremo quando potrà tornare. Purtroppo si è infortunato sabato. Non posso rivelare nulla per non favorire gli avversari. Il nostro percorso? Domani sarà un'altra storia e ho visto una grande energia tra i ragazzi. Credo che nell'ultima partita di Champions abbiamo imparato molto", il riferimento alla sconfitta col Liverpool.

"Sarà una partita difficile contro i Campioni d'Italia, cercheremo di dare tutto quello che abbiamo, come abbiamo fatto contro il Dortmund". Così il difensore dell'Eintracht Francoforte ed ex Bologna, Arthur Theate, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions in casa del Napoli. "Il Napoli è una buona squadra, ma ho voluto l'Eintracht - dice il belga commentando i rumors del passato - Ho fatto un anno incredibile a Bologna e un giorno magari tornerò in Italia, ma ora sono felice a Francoforte. De Bruyne? Non sarà disponibile in nazionale e domani. Kevin è tra i più grandi del mondo, ma il Napoli ha molti giocatori di qualità e vorrei giocare in futuro contro De Bruyne".