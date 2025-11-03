Conte rinvia il turnover: contro l'Eintracht in campo il Napoli migliore Assenti i due infortunati Spinazzola e Gilmour, ma Lobotka torna titolare

Dopo la disfatta di Eindhoven il Napoli ha saputo rialzarsi prontamente, cogliendo due vittorie importanti contro Inter e Lecce e strappando un buon pareggio contro il Como. Ora è fondamentale proseguire su questa strada e lasciarsi definitivamente alle spalle lo spettro della debacle contro il PSV. La posta in gioco è alta: senza una vittoria, la qualificazione al prossimo turno si complicherebbe ulteriormente. Dall'altra parte ci sarà l’Eintracht Francoforte guidato da Dino Toppmöller, una squadra che sta attraversando un momento delicato. Con una sola vittoria nelle ultime sette partite e reduce da un pareggio contro il fanalino di coda della Bundesliga, i tedeschi arriveranno con il coltello tra i denti, desiderosi di riscattarsi.

Conte, però, dovrà fare i conti con nuovi problemi legati agli infortuni. Gilmour e Spinazzola restano in dubbio, e la loro convocazione è ancora incerta. Per questo motivo, si va verso un modulo 4-3-3, con Milinkovic-Savic tra i pali. Rrahmani e Buongiorno formeranno il duo centrale difensivo, mentre sulle fasce ci saranno Di Lorenzo e probabilmente Gutierrez, in vantaggio su Olivera per una maglia da titolare. In mezzo al campo dovrebbe rientrare Lobotka dal primo minuto, supportato dai soliti Anguissa e McTominay. In attacco, fiducia al tridente Politano-Hojlund-Neres, anche se Elmas scalpita per una chance dopo le lodi ricevute da Conte al termine della gara contro il Como.