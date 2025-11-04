Napoli, dopo il riscatto in campionato manca solo quello in Europa Contro l'Eintracht l'occasione per cancellare la figuraccia di Eindhoven e rilanciarsi in Champions

Il riscatto in Europa, con un occhio ai nemici in campionato: quelli che hanno fastidio nel vedere gli azzurri al primo posto. Così Antonio Conte ha caricato il Napoli alla vigilia, con l'obiettivo di dimenticare la disfatta di Eindhoven e provare a costruire la classifica del girone di Champions per arrivare quantomeno ai playoff invernali. Al "Maradona" arriva l'Eintracht Francoforte, reduce dalla pesante sconfitta interna col Liverpool e che come il Napoli ha promesso una reazione. Conte non si fida dei tedeschi, che un po' come il Psv abbinano esperienza e giovani talenti.

Per questo i cambi saranno limitati, e come sempre condizionati dagli infortuni. Assenti gli acciaccati Spinazzola e Gilmour, ma l'allenatore ritroverà Lobotka dal primo minuto a centrocampo. Difesa con Milinkovic-Savic tra i pali, Di Lorenzo a destra, coppia di centrali con Buongiorno e Rrahmani e Gutierrez favorito sulla sinistra. A centrocampo, assieme allo slovacco ci saranno Anguissa e McTominay, mentre dovrebbe essere Elmas a completare il tridente offensivo con Politano a destra e Hojlund al centro. Il Napoli non può permettersi altri passi falsi: dopo la reazione in campionato e il primo posto confermato serve una risposta anche in Europa, soprattutto per zittire gli scettici.