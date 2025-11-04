Youth League, gli azzurrini pareggiano contro l'Eintracht Francoforte Il Napoli a tre punti in classifica e al sesto risultato utile considerando anche il campionato

Il quarto turno della Uefa Youth League tra Napoli ed Eintracht Francoforte si conclude senza reti, con una partita fortemente caratterizzata da equilibrio e tatticismo. L'incertezza e il timore di sbagliare hanno dominato, sacrificando il lato spettacolare del match. La maggiore opportunità dell'incontro si presenta nel secondo tempo, quando Dills, giocatore della squadra ospite, fallisce un rigore calciando sopra la traversa. Con questo risultato, gli uomini guidati da Rocco ottengono il terzo pareggio consecutivo e raggiungono quota 3 punti nella classifica generale.

