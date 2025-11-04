IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il Napoli passato Riflessioni sul Milan e su un Napoli che non è più lo stesso

A tutti gli esaltatori del Napoli di questo scorcio di campionato, come ai suoi incrollabili giustificatori, per inconsistenti alibi - infortuni e nuovi arrivi - e note di credito - allenatore e investimenti - dico di riguardarsi i primi 35 minuti di Milan-Roma e l'ignobile figura fatta dai rossoneri, che peraltro godono di grande stampa e con gli azzurri hanno fatto un figurone. Parliamo del 61% di possesso palla a favore dei giallorossi, con 11 tiri a 2, di cui 4 nello specchio della porta contro nessuno dei milanesi. Subito dopo il Milan ha segnato e poteva più volte raddoppiare. È lui il Napoli passato.