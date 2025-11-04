Conte: "Se non segni non vinci. Loro hanno fatto catenaccio" L'allenatore del Napoli ha commentato il pareggio in Champions League contro l'Eintracht

"I ragazzi hanno dato tutto, ho visto delle occasioni importanti. In questo tipo di partite, se le sblocchi poi diventa un'altra partita. Nel secondo tempo ho visto un crescendo da parte nostra con occasioni da rete clamorose, dei gol che, se li fai, finisce 3-0. Possiamo dire di tutto e di più ma, alla fine, se non segni non vinci e se sei bravissimo finisce 0-0. Ma ai ragazzi non posso dire nulla, per lo spirito e l'impegno che ci hanno messo". Così Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 tra Napoli e Eintracht Francoforte nella quarta giornata di Champions League. Un commento anche sulla prestazione della formazione tedesca: "Hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Si parla tanto di calcio offensivo europeo, e noi rispettiamo tutti, ma se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania, parlerebbero di un calcio di un'epoca antica. Noi stiamo cercando di andare avanti a livello calcistico, di proporre qualcosa di europeo dominando la partita". Sul momento della squadra, Conte conclude: "Stiamo finendo un ciclo di sette partite, cercando di inventarci delle situazioni nuove. L'ambizione nostra è crescere e fare esperienza quest'anno, perché stiamo affrontando una stagione con tanti impegni rispetto all'anno scorso. A livello numerico facciamo fatica. Stiamo affrontando nel migliore dei modi le problematiche. Si può essere ambiziosi quanto si vuole a parole, ma bisogna fare un percorso, dobbiamo affrontare una situazione nuova anche fuori dal campo".