Elmas: "In area di rigore serve più cattiveria. Sono a disposizione del mister" Il centrocampista del Napoli dopo il pareggio in casa contro l'Eintracht Francoforte

"Oggi è mancato il gol ma abbiamo fatto una buona partita, siamo stati uniti, abbiamo creato tanto ma dobbiamo essere più cattivi nell'ultimo terzo di campo. Dobbiamo essere più precisi e anche cercare di tirare di più. Anche oggi abbiamo creato tanto ma è mancata la cattiveria per fare gol". Così Eljif Elmas ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 tra Napoli e Eintracht Francoforte nella quarta giornata di Champions League. "Siamo sulla strada giusta, ci sono ancora partite da giocare, le prossimo sono fondamentali. Io sto cercando di dare il massimo, sono in buone condizioni, sto aspettando il mio momento e spero di avere più spazio, ma tutto dipende dal mister. Io sono a disposizione", ha concluso il giocatore macedone.