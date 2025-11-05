IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Premesse senza gol Il Napoli si schierava con una formazione pronta a dare battaglia in un undici quasi titolare...

Dopo le malevoli attestazioni dei dirigenti dell'Eintracht di Francoforte, che avevano disertato anche il pranzo sociale ritirando le loro regalità nel castello fatato del De Bonart, la partita aveva potuto avere inizio con circa 500 tifosi a vagare per la città a mò di attestato di una libertà di sostegno a una squadra di calcio che prima o poi bisognerà pur meritarsi. Il Napoli si schierava con una formazione pronta a dare battaglia in un undici quasi titolare se si escludevano il terzino sinistro e la sua ala, entrambi (quasi) nuovi di zecca. Il risultato era uno sterile dominio e un paio di non clamorose premesse a un gol che non veniva.