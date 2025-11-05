Poche soluzioni offensive per il Napoli: e il cammino in Champions si complica Gli azzurri devono giocare altre quattro partite: l'obiettivo è raggiungere almeno 11 punti

Il Napoli non prende gol da tre partite, ma non segna da due: mentre lo 0-0 casalingo contro il Como è bastato per conservare il primo posto solitario in classifica, quello di ieri al "Maradona" contro l'Eintracht complica il cammino in Champions League. Azzurri a 4 punti dopo 4 partite, e ora ai margini della zona bassa della classifica. Restano quattro gare da giocare, ma bisognerà invertire la marcia per provare a raggiungere quantomeno quota 11, la sogla che lo scorso anno è bastata per accedere ai playoff.

Ieri a Fuorigrotta un Napoli con poche idee contro un Eintracht Francoforte tutto chiuso in difesa: attacco ancora spuntato, con Hojlund poco brillante e Politano apparso stanco. Unica nota lieta Elmas schierato esterno alto a sinistra, che ha fatto bene così come Gutierrez alle sue spalle. Per Conte poche soluzioni dalla panchina, sia per le assenze di Gilmour e Spinazzola, sia per la squalifica di Lucca. Bene Lang nei pochi minuti giocati, non altrettanto si può dire per Neres. Anche McTominay è apparso impreciso, e nel palcoscenico europeo si sente soprattutto la mancanza del talento di De Bruyne. Servirà accelerare in attacco in vista della difficile sfida di domenica in casa del Bologna.