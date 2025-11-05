"Again", il film sul quarto scudetto arriva in tv: dove vederlo

Il film dedicato al quarto scudetto del Napoli arriva in televisione su Sky e in streaming su Now. Disponibile a partire dal 22 novembre, la pellicola, già distribuita nei cinema a partire da settembre, approda ora sulle piattaforme digitali. Intitolato *Ag4in*, il film-documentario racconta i momenti più significativi della storica vittoria in campionato della squadra guidata da Conte.
Dalla partita inaugurale a Verona fino al trionfo al Maradona contro il Cagliari lo scorso 23 maggio, la pellicola celebra il quarto titolo del club partenopeo, il secondo conquistato negli ultimi tre anni sotto la presidenza di De Laurentiis. Il progetto, pensato inizialmente per raccontare il primo scudetto di questa nuova era del Napoli, si è ripetuto con grande successo ottenendo ottimi risultati al botteghino. Ora cresce l’attesa per l’esordio sul piccolo schermo.