Napoli poco brillante: Conte concede una giornata di riposo per tutti Gli azzurri riprenderanno gli allenamenti in vista della gara col Bologna domani a Castel Volturno

Anche se nel bel mezzo della settimana, Antonio Conte ha concesso una giornata di riposo al Napoli dopo il pareggio in Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Un risultato deludente che tiene in bilico la qualificazione ai playoff, e che ha visto una squadra stanca e poco brillante al "Maradona". Anche per questo l'allenatore ha deciso di staccare la spina e concedere una giornata di riposo per tutti. Si torna a Castel Volturno domani, per cominciare a preparare la gara di domenica alle 15 al "Dall'Ara" contro il Bologna.

La speranza è di recuperare Spinazzola e Gilmour, che hanno saltato l'impegno europeo per alcuni fastidi muscolari. Tuttavia, con la sosta che incombe Conte non dovrebbe fare turnover: in campo la formazione migliore, con Elmas favorito nel tridente d'attacco dopo la buona prova di martedì sera. Anche Gutierrez, sempre più in crescita, si candida per una maglia da titolare. Il Napoli non avrà i tifosi residenti in Campania a causa del divieto, ma il settore ospiti sarà comunque pieno.