IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Prove tecniche Dopo il punticino preso in Champions contro l'Eintracht

Chissà se quelli che avevano parlato di punto guadagnato con il "grande" Como penseranno lo stesso del punticino preso al Maradona contro il modesto Eintracht di Francoforte.

Di certo si rinfocoleranno gli animi dei paladini del 4-1-4-1 e delle molte vedove di Kevin De Bruyne. Entrambi non dicono però che quel modulo e quella presenza, pur gloriosa, hanno di fatto spostato tutte le prove tecniche di trasmissione su uno schema di gioco che non ha alternative - a meno che non fai fare a Elmas quello che faceva il belga - e spompato Matteo Politano.

Non resta che tornare al 4-3-3 e far rifiatare l'ala destra menomata.