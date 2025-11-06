Falso in bilancio, la decisione del gup su De Laurentiis rinviata al 20 novembre L'inchiesta riguarda le sospette plusvalenze per gli acquisti di Osimhen e Manolas

Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, il gup di Roma dovrebbe pronunciarsi il prossimo 20 novembre sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nell'ambito dell'indagine che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con l'accusa di falso in bilancio relativo alle stagioni 2019, 2020 e 2021. Nel contesto dell'inchiesta risultano indagati anche il dirigente Andrea Chiavelli e la stessa società calcistica.

L'indagine ruota attorno a presunte plusvalenze fittizie legate alla compravendita del difensore Kostas Manolas, trasferito dalla Roma nella sessione estiva del mercato 2019, e all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Durante l'udienza odierna, Andrea Chiavelli ha rilasciato dichiarazioni spontanee al giudice, sostenendo che le operazioni di mercato condotte dal club partenopeo sono state legittime e prive di intenti fraudolenti.

