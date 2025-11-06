Conte osserva il Bologna e pensa a qualche cambio per la sfida del "Dall'Ara"

Non sarà la Champions, ma anche il Bologna ha la sua coppa: i prossimi avversari saranno impegnati questa sera in Europa League contro il Brann, e l'allenatore del Napoli Antonio Conte sarà spettatore interessato: domenica la sfida al "Dall'Ara" che potrebbe dire molto sia per il primo posto solitario degli azzurri, sia per le ambizioni Champions della squadra di Italiano, che è guarito dalla polmonite è pronto a tornare in panchina. Intanto Conte, che oggi a Castel Volturno ha ritirato il premio "Scopigno" vinto con De Laurentiis e McTominay, studia qualche cambio di formazione.
Olivera dovrebbe prendere il posto di Gutierrez a sinistra in difesa, mentre Neres insidia sia Politano a destra nel tridente che Elmas dall'altra parte, senza dimenticare l'opzione Lang. E mentre Anguissa ha vinto il premio della Serie A come miglior calciatore del mese di ottobre, è stata rinviata al 20 novembre la decisione del gup di Roma sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nell'indagine che vede coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio per gli acquisti di Osimhen e Manolas.