Conte osserva il Bologna e pensa a qualche cambio per la sfida del "Dall'Ara" Olivera al posto di Gutierrez in difesa, mentre Neres si candida per un posto nel tridente

Non sarà la Champions, ma anche il Bologna ha la sua coppa: i prossimi avversari saranno impegnati questa sera in Europa League contro il Brann, e l'allenatore del Napoli Antonio Conte sarà spettatore interessato: domenica la sfida al "Dall'Ara" che potrebbe dire molto sia per il primo posto solitario degli azzurri, sia per le ambizioni Champions della squadra di Italiano, che è guarito dalla polmonite è pronto a tornare in panchina. Intanto Conte, che oggi a Castel Volturno ha ritirato il premio "Scopigno" vinto con De Laurentiis e McTominay, studia qualche cambio di formazione.

Olivera dovrebbe prendere il posto di Gutierrez a sinistra in difesa, mentre Neres insidia sia Politano a destra nel tridente che Elmas dall'altra parte, senza dimenticare l'opzione Lang. E mentre Anguissa ha vinto il premio della Serie A come miglior calciatore del mese di ottobre, è stata rinviata al 20 novembre la decisione del gup di Roma sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nell'indagine che vede coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio per gli acquisti di Osimhen e Manolas.