Calcio, Napoli: De Laurentiis "Inter e Milan guadagnano 14 mln a sera, noi 3" "il Maradona è un disastro"

"Devo impiegare 6 anni per costruire il Maradona, dovrei giocare il campionato mentre si fanno i lavori settorialmente, con un impatto economico non trascurabile, quando Milan e Inter incassano 14 milioni di euro in una serata di Champions League mentre noi, in quel cesso del Maradona, arriviamo a 3 milioni. Poi io devo essere competitivo e investire per non fare brutte figure contro Milan e Inter".

Lo ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, durante il "Football Business Forum" all'Università Bocconi di Milano, organizzato da La Gazzetta della Sport e Sda Bocconi.