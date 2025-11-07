Nazionale: Politano, Di Lorenzo e Buongiorno convocati da Gattuso Il difensore centrale torna in nazionale per le due sfide contro Moldavia e Norvegia

L'elenco dei convocati dal commissario tecnico dell'Italia, Rino Gattuso, per le partite di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia è stato ufficializzato. Assente, come previsto, Alex Meret a causa di un infortunio. Tra i portieri spicca la prima convocazione in nazionale maggiore per Caprile, protagonista di un eccellente inizio di stagione con il Cagliari. Dalla squadra guidata in passato da Antonio Conte figurano invece tra i convocati Di Lorenzo, Buongiorno e Politano.

