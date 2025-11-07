IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Danno erariale Mentre De Laurentiis investe fior di milioni, la squadra stenta

Chissà se qualcuno prima o poi si accorgerà che questo Napoli regge a stento una competizione (il campionato, ndr), mentre di tutte le altre non sa che farsene.

Speriamo soprattutto che non se ne accorga Aurelio De Laurentiis che ci ha rimesso - e ci rimette - fior fior di milioni, per vedere una squadra non so se già stanca o solo svogliata che proprio non vuole (o solo non sa) infiammarsi per la Champions League (figuriamoci per la Supercoppa e la Coppa Italia).

Di questo passo vedrete che il bizzoso presidente citerà calciatori e staff per danno al "suo erario", chiedendo a ciascuno il giusto risarcimento.