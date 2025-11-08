Bologna-Napoli, Conte tentato dalla conferma dei titolari visti in Champions Gutierrez e Elmas potrebbero di nuovo comporre la catena di sinistra domani al "Dall'Ara"

24 ore ancora, e per il Napoli sarà tempo di tornare in campo: il campionato chiama per l'undicesima giornata, prima dell'ultima sosta di questo 2025. Anche per questo è probabile che Conte escluda il turnover nella trasferta di domani in casa del Bologna, con fischio di inizio alle ore 15. Rotazioni forzate arrivano dagli immancabili infortunati: oltre a Meret, Lukaku e De Bruyne, dovrebbero mancare anche Spinazzola e Gilmour, alle prese con una leggera ma fastidiosa pubalgia. La convincente prova della catena di sinistra, vale a dire Gutierrez e Elmas, visti martedì in Champions League, dovrebbe portare l'allenatore a confermarli anche al Dall'Ara.

Tuttavia, Politano non è apparso brillante fisicamente, così come Hojlund. Si candidano Neres e Lang per un posto nel tridente, mentre il danese dovrà cercare la miglior condizione mettendo altri minuti nelle gambe. L'ex Manchester United viene da due stagioni dove ha giocato poco, e deve abituarsi ai ritmi da calciatore titolare, in attesa del rientro di Lukaku previsto non prima di un mese. Domani a Bologna ennesimo divieto per i tifosi del Napoli residenti in Campania, ma il settore ospiti sarà comunque pieno per uno scontro di alta classifica. Così come il Napoli, anche la squadra di Italiano è reduce da uno 0-0, in Europa League contro il Brann.