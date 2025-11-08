Napoli, Gilmour e Spinazzola non recuperano per il Bologna L'esterno e il centrocampista ancora alle prese con una fastidiosa pubalgia

Domani il Napoli affronterà il Bologna in trasferta, sfidando una delle squadre più in forma del campionato. La formazione emiliana è ancora imbattuta al Dall’Ara e arriva da un secondo tempo di alto livello contro il Brann, in cui ha dominato il gioco nonostante l’inferiorità numerica. L’allenatore Conte sembra intenzionato a puntare sulle certezze, schierando nuovamente la stessa formazione vista contro l’Eintracht, con Elmas e Gutierrez protagonisti sulla fascia sinistra.

Politano sembra destinato a partire nuovamente titolare, mentre Neres e Noa Lang rimangono opzioni valide da utilizzare a gara in corso, insieme a Lucca che rientra dopo aver scontato la squalifica in Champions League. Rimangono invece indisponibili Spinazzola e Gilmour, ancora alle prese con i postumi della pubalgia che li aveva fermati contro l’Eintracht Francoforte. A loro si aggiungono anche gli infortunati Meret, Lukaku e De Bruyne, che non saranno della partita.

