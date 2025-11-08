IL PIZZINO di Gerardo Casucci: False narrazioni Checché ne dicano gli esperti, il Napoli è una squadra mediocre

Checché ne dicano i presunti esperti di calcio il Napoli è una squadra mediocre. C'è una grande differenza, infatti, tra ciò che si desidera o si immagina e la realtà.

E i fatti dicono altro dalle favolette che in molti ci propinano. Dopo la grottesca narrazione dei Fab Four - qualcuno si è perfino preso la briga di paragonare ciascun centrocampista azzurro a uno dei Beatles - ora siamo giunti a quella dei magnifici (e indesiderati) nove, che forse tanto magnifici non erano.

Resta più di qualche dubbio, però, che più che essere molti o pochi, bravi o meno, i subentrati forse non sono stati inseriti con le giuste modalità nel gruppo.