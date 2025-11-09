IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Troppo stanchi La scarsa lucidità del Napoli: e se fosse che Antonio Conte sbaglia la preparazione?

Raffaele Di Fusco - non esattamente un giornalista come me che pontifica dal basso della sua scrivania - qualche giorno fa ha dichiarato: "Il problema è che non vedo il vero Napoli. Troppi giocatori sono stanchi e non stanno rendendo come dovrebbero. A questo punto della stagione mi aspetterei più brillantezza. Quando si è stanchi il margine di errore si alza tantissimo. Penso agli errori di McTominay."

Vuoi vedere che a furia di pensar male ho ragione? Altro che arbitri, altro che fuoco amico, altro che tifosi che si fanno gabbare dal primo venuto. E se fosse che Antonio Conte sbaglia la sua preparazione?