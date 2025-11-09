Di Lorenzo: "Momento difficile, la sosta può aiutarci a ritrovare lo spirito" Il capitano del Napoli dopo la sconfitta di Bologna

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo gara persa 2-0 contro il Bologna.

Che momento state vivendo? "Stiamo trovando delle difficoltà. Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci. Poi ci sarà tempo per ritrovare brillantezza".

Cosa sarà importante ritrovare dopo la sosta? "Sicuramente lo spirito, che ci ha contraddistinto l'anno scorso, soprattutto l'aiutarsi nei momenti di difficoltà delle partite. Questo aspetto ci sta un po' mancando per ritornare a vincere".

Poco incisivi davanti. "Sicuramente un po' di energia e brillantenzza ci è mancata nell'ultimo terzo del campo. Dobbiamo migliorare sotto anche questo apsetto. C'è modo di lavorare per la prossima partita".

Vi manca sempre l'ultimo passaggio, manca qualcosa anche a livello mentale? "Non penso, analizzeremo bene questa partita col mister. Arriviamo con facilità negli ultimi 16 metri ma non riusciamo ad essere incisivi e pericolosi, ma non penso sia qualcosa di mentale. Non è una cosa che si cambia dall'oggi al domani ma lavoreremo per riuscirci. Siamo arrivati diverse volte nella loro trequarti ma senza essere pericolosi. Queste sono partite da cui prendere spunto per migliorarci".

Mancanza di reazione dopo il primo gol. "Oggi ci è mancato il reagire, è una cosa sulla quale dovremmo lavoravare. Non si cambia dall'oggi al domani questpo spirito, ma dobbiamo lavorare per ritrovare quello dell'anno scorso".

Ci sono state difficoltà nell'impostazione? "Non penso difficoltà dal basso. Siamo arrivati a volte nella loro trequarti per poi non essere pericolosi negli ultimi 30 metri. Sono partite che ti possono aiutare per migliorare, dobbiamo lavorare".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio? "Che dobbiamo fare di più tutti e quello che stiamo facendo non basta. Abbiamo già perso diverse partite quest'anno e l'umore nello spogliatoio non era dei migliori. Affrontavamo una squadra forte e organizzata. Ci siamo detti che dobbiamo e dare e fare di più su tanti aspetti".