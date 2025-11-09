Buongiorno: "Sul gol di Lucumi abbiamo sbagliato tutto" L'analisi del difensore azzurro dopo la sconfitta del Napoli a Bologna

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta contro il Bologna. Di seguito le sue parole:

Cosa vi rimane dopo questa sconfitta? "C'è delusione per la sconfitta. Vedremo assieme al mister quello che abbiamo sbagliato. Dopo la sosta lavoreremo su quello".

Pobega e i suoi inserimenti ti hanno fatto sbagliare sul gol? "Ovviamente quando arrivano i cross da lì bisogna stare attenti. Credo che però ci fossimo messi male rispetto a come avevamo provato, rivedremo tutto con il mister come detto".

La produzione offensiva è un problema per questo Napoli? "Sicuramente quando parliamo di fase offensiva si parla di tutti gli undici. Dobbiamo dare tutti una mano in più per creare più occasioni possibili, per dare palloni agli attaccanti per segnare. Lavoriamo su questo con il mister. Dobbiamo migliorare sicuramente"