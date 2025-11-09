Vittorie di Roma e Inter, il Napoli perde il primo posto La sconfitta di Bologna costa cara: per il Napoli sarà una sosta complicata

Il Napoli perde il primo posto in classifica, sorpassato da Inter e Roma. I giallorossi più convincenti della stagione supera l'Udinese per 2-0 e conquista il primo posto in classifica prima della pausa, approfittando del passo falso del Napoli sconfitto a Bologna. Tante le note positive per Gasperini: oltre ai gol di Pellegrini, su rigore, e di Celik, spiccano il sesto clean sheet in campionato e i significativi progressi sul piano del gioco.

Giornata amara invece per l'Udinese di Zaniolo, rimasto a secco e preso di mira dal pubblico romanista nel suo ritorno allo Stadio Olimpico. Obiettivo centrato anche dall'Inter, che supera la Lazio nel match che chiude l'undicesima giornata di Serie A, agganciando la Roma in vetta con 24 punti in classifica. La terza vittoria consecutiva in campionato dei nerazzurri contribuisce a rasserenare l'ambiente dopo qualche critica seguita al risicato successo in Champions League contro il Kairat Almaty.

