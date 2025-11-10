Conte vuole incontrare De Laurentiis prima della ripresa: ma non oggi L'allenatore vuole parlare col presidente, che intanto gli rinnova la totale fiducia

Un incontro tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte è previsto a breve, anche se non avverrà nella giornata odierna. Alla riunione parteciperanno sicuramente il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Dopo le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa, è imminente un confronto diretto tra l'allenatore e il presidente. Conte desidera che questo dialogo avvenga prima che riprendano gli allenamenti, previsti per mercoledì, al fine di valutare come proseguire insieme e affrontare questa fase complicata.

Durante l'incontro, entrambe le parti analizzeranno ogni aspetto della situazione attuale nei minimi dettagli. Non si prevedono cambiamenti drastici o decisioni clamorose, ma l'allenatore punta a stabilire chiaramente quali strategie adottare per superare le difficoltà. La società, dal canto suo, continua a riporre piena fiducia in Conte, senza mettere in discussione il suo futuro alla guida del Napoli.

